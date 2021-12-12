Американская писательница Энн Райс умерла от осложнения после инсульта

Умерла автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс. Фото: кадр из фильма "Интервью с вампиром".

Причиной смерти Энн Райс стали осложнения после инсульта. Писательнице было 80 лет.

На странице Энн Райс в Facebook сказано, что похороны писательницы пройдут в узком семейном кругу в Новом Орлеане, где она родилась. Для друзей Райс и почитателей ее творчества в 2022 году пройдет мероприятие в память о писательнице.

В 2022 году должна выйти новая адаптация фильма «Интервью с вампиром». Он станет восьмисерийным сериалом. Предполагалось, что к работе над новым вариантом экранизации должна была присоединиться сама Энн Райс.

Ранее на kp.ru сообщалось о смерти дирижера и народного артиста Белоруссии Михаила Финберга. Культурный и общественный деятель Михаил Финберг умер в возрасте 74 лет.

5 декабря на 76-м году жизни умер создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн.