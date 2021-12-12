Сергей Устюгов взял бронзу на этапе Кубка мира в Давосе

Сергей Устюгов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лыжник Сергей Устюгов взял еще одну медаль на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, сообщает "КП-Спорт".

Бронза покорилась Устюгову в воскресенье, 12 декабря 2021 года, на дистанции 15 километров раздельным стартом.

Быстрее всех оказались представители Норвегии. Симен Хегстад Крюгер преодолел дистанцию за 32 минуты 20,4 секунды, его соотечественник Йоханнес Клебо отстал на 22,9 секунды. Сергей Устюгов пришел третьим (+27,2 секунды).

Остальные российские лыжники расположились за пределами первой пятерки. Артем Мальцев стал седьмым, Иван Якимушкин — девятым, Денис Спицов — одиннадцатым, Александр Большунов — двенадцатым, Андрей Мельниченко — тринадцатым, Алексей Червоткин — семнадцатым, Андрей Ларьков — 58.

Как ранее писал сайт kp.ru, старт последней мужской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене у сборной России не задался, но россияне проявили характер и смогли выправить ситуацию, завоевав бронзу.