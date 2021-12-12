Глава Минюста Польши призвал Варшаву прекратить выплаты членских взносов ЕС

В Польше призвали Варшаву прекратить выплаты членских взносов ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства юстиции Польши Збигнев Зебро считает, что страна должна прекратить выплачивать членские взносы Евросоюзу в ответ на «шантаж» ЕС.

По его мнению, Варшава должна прекратить соблюдать требования Евросоюза по климату и энергетической политике, так как они приводят в росту цен на электроэнергию.

- Если этот спор наберет новые обороты, я потребую, чтобы Польша приостановила свои выплаты ЕС. Это будет оправданно, учитывая, что Евросоюз незаконно отказывает нам в средствах из общего бюджета, в который мы также вкладываемся, — сказал он в интервью газете Financial Times.

Зебро считает, что ЕК ставит перед Польшей невыполнимые задачи, чтобы добиться смены правительства страны.

Напомним, 27 октября суд Европейского союза обязал Польшу каждый день выплачивать по 1 миллиону евро штрафа за отказ приостанавливать действие национального законодательства. Согласно этому решению, платить необоходимо до того момента, пока Варшава не выполнит предыдущий вердикт и не прекратит работу Дисциплинарной палаты польского Верховного суда. Позже Зебро заявил, что Польша не должна платить эти штрафы и назвал действия Евросоюза «беззаконием».