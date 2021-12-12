Совбез России обвинил "саммит за демократию" в направленности против Москвы и Пекина

В Совбезе уверены, что "саммит за демократию" имеет антироссийскую направленность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Саммит за демократию" направлен против России и Китая, но это не главная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете".

По его словам, США, в первую очередь, пытаются убедить самих себя в том, что остаются единственной сверхдержавой и их доминирование в мире неоспоримо.

"Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая, - подчеркнул Аверьянов. - Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал "Саммит за демократию", который организован по инициативе США. По его словам, Вашингтон навязывает другим странам свое представление о демократии, пытаясь приватизировать это слово.

Напомним, США не пригласили Россию и Китай на "Саммит за демократию". Послы РФ и КНР в Вашингтоне выступили с совместным заявлением, которое было опубликовано в издании National Interest. В статье они раскритиковали идею мероприятия. В частности, говорится, что саммит вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии".