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В мире12 декабря 2021 14:40

Видео полностью разрушенного торнадо города Мейфилд появилось в Сети

На кадрах видно, что стихийное бедствие превратило дома в городе в развалины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Сети опубликовали видео полностью разрушенного торнадо города Мейфилд

В Сети опубликовали видео полностью разрушенного торнадо города Мейфилд

Фото: REUTERS

Пользователь социальной сети Twitter опубликовал видео полностью разрушенного города Мейфилд в американском штате Кентукки.

На кадрах видно, что стихийное бедствие превратило дома в городе в развалины. Также можно увидеть поврежденные автомобили и разбросанные по всему Мейфилду обломки.

- Президент Джо Байден. Знаете ли вы, почему Бог гневается на Америку и посылает ей разрушительные ураганы? Потому что Америка помогает Саудовской Аравии и ОАЭ морить голодом, уничтожать и осаждать угнетенный народ Йемена в течение семи лет, — подписал видео пользователь.

Как ранее писал сайт kp.ru, торнадо нанес непоправимый удар жилым домам в штатах Кентукки, Миссури, Иллинойсу, Арканзасу и Теннесси. В результате более 70 человек погибли. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Американскому лидеру Джо Байдену уже доложили о масштабах бедствия в стране. Он пообещал губернаторам пострадавших от стихии штатов оказать федеральную помощь. Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что реальное число жертв стихийного бедствия значительно превышает 100 человек.