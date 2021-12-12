Разведка Финляндии ожидает, что Россия может "напасть" на Украину в январе 2022 года

В гипотетическое "вторжение" России на Украину поверила и разведка Финляндии Фото: REUTERS

Командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что, по прогнозу финской разведки, Россия якобы может "вторгнуться" на Украину в январе 2022 года. Соответствующие слова офицера приводит портал yle.fi.

Кивинен уточнил, что вблизи границы замечены около 100 тысяч российских военнослужащих. По его словам, это "исключительная" концентрация.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся "вторжении России" на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Джозеф Байден уже сам поверил в информационный вброс о возможности военного "вторжения" России на Украину.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.