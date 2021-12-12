В Совбезе сообщили о планах США создать цифровой аналог НАТО

В России сообщили о планах США создать цифровой аналог НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов сообщил, что Соединенные Штаты Америки планируют создать цифровой аналог НАТО.

По его мнению, Вашингтон заставляет другие страны следовать его технологическим стандартам, чтобы США могли признать эти государства демократическими. Аверьянов отметил, что таким образом Соединенные Штаты получают возможность влиять на выборы в этих странах и контролировать СМИ.

- Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам, — заявил Аверьянов в интервью «Российской газете».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты признали, что созданный ими «Саммит демократий» будет работать в интересах Вашингтона. По ее словам, это признание сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который заявил, что «нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое», а американцы активно создают новые альянсы, которые будут работать в их интересах. Официальный представитель МИД России отметила, что американцами «впервые за много лет вещи названы своими словами», хотя заявление Салливана можно оценивать как «циничное» и «хладнокровное», уточнила Захарова.