G7 предупредила Россию о масштабных последствиях в случае «вторжения» на Украину

Группа семи предупредила РФ о масштабных последствиях в случае «вторжения» на Украину Фото: REUTERS

Группа семи (G7) предупредила Россию о серьезных последствиях в случае «агрессии» против Украины.

- У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену, — говорится в коммюнике глав министерств иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Также министры призвали Москву снизить напряжение на границе с Украиной и соблюдать международные обязательства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление стран «Большой семерки», которые призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. По мнению Захаровой, сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. По мнению Захаровой, это, в первую очередь, вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе. Она отметила, что большую роль сыграло «нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло».