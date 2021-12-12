Немцы: Великобритания не имеет права вмешиваться в отношения Европы и России

Элизабет Трасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали новость о словах главы министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс про Россию.

Напомним, Элизабет Трасс в преддверии встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Ливерпуле призвала государства «Большой семерки» бороться с «агрессорами, которые пытаются подорвать свободу», а также усилить сотрудничество между собой на фоне ситуации вокруг Украины.Она также выразила желание, «чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защищать и продвигать свободу и демократию по всему миру».

- Британцы выступают за независимую от России Европу. <...> Почему это делают именно британцы, которые сами вышли из ЕС? Тут я вижу противоречие, и оно мне кажется довольно большим, — написал один из читателей.

- То есть Брексит Брекситом, а Великобритания и ЕС должны на сто процентов выступать единым фронтом, — согласился другой пользователь.

Также читатели напомнили, что Запад сотни лет исходил из права сильного. По их мнению, западные страны усомнились в таком методе, так как потеряли это право.