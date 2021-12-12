Блинкен сообщил, что Украина и Грузия станут ближе к членству в НАТО в случае соответствия требованиям альянса

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина и Грузия продвинутся в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать требованиям альянса.

Североатлантический альянс подтвердил, что данный вопрос является открытым еще в 2008 году, отметил он. Если Украина и Грузия будут соответствовать требованиям НАТО, то это приблизит решение вопроса, добавил Блинкен в эфире телеканала NBC.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается идти на компромисс с Россией по вопросу вступления Украины в альянс. Йенс Столтенберг добавил, что НАТО «никогда не согласится с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать». При этом он подчеркнул, что вопрос должны решать только сама Незалежная и страны – члены альянса.