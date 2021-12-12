Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об убийстве пенсионера двумя школьницами в Хабаровском крае

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об убийстве пожилого мужчины двумя несовершеннолетними девушками в Хабаровском крае.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что поручение было дано главе регионального СК.

- Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Е.Г. Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пожилому мужчине, повлекшего его смерть, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в поселке Октябрьский. По версии следствия, две девушки 14 и 16 лет ворвались в квартиру к пенсионеру и нанесли ему телесные повреждения. Уточнялось, что пострадавшего отвезли в больницу, однако врачи не смогли спасти его. Было возбуждено уголовное дело. Суд принял решение об аресте несовершеннолетних. Причины произошедшего пока неизвестны. Предполагалось, что девушки хотели ограбить мужчину. Однако материалы следствия опровергают данную догадку.