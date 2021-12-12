Минобороны Украины заявило о неэффективности стратегии НАТО против России

На Украине заявили о неэффективности стратегии НАТО против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников назвал неэффективности стратегии Североатлантического альянса в отношении России.

- Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать, — сказал он в интервью газете Financial Times.

Кроме того, Резников считает несправедливым решение Германии продолжать строительство «Северного потока — 2» и отказаться от поставок оружия на Украину.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что отношения между Россией и Западом подошли к критической точке, Москва настаивает на серьезном диалоге по вопросам безопасности РФ. Как отметили в ведомстве, НАТО подталкивает Украину к агрессии, о чем можно судить по участившимся военным учениям США и стран Североатлантического альянса в Черном море. Вместе с тем, заявили в МИД РФ, идет «военное освоение территории Украины и накачка ее оружием».