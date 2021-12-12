Умер Висенте Фернандес, мексиканский фольклорный певец

Висенте Фернандес Фото: REUTERS

На 82-м году жизни умер фольклорный певец из Мексики Висенте Фернандес. Об этом сообщили в блоге артиста в социальной сети Instagram.

- Покойтесь с миром, сеньор Висенте Фернандес. С сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 6:15 утра. Было честью и большой гордостью разделить со всеми долгую музыкальную карьеру, отдать все слушателям, — гласит текст сообщения.

Фернандес родился 17 февраля 1940 в Гвадалахаре. Начал музыкальную карьеру в 1965 году. За это время стал обладателем четырех премий «Грэмми», а также снялся в десятках фильмов. Его сын, Алехандро Фернандес, так же является фольклорным певцом. Оба имеют звезды на голливудской «Аллее славы».

Ранее умер Михаил Финберг, народный артист Беларуси, известный дирижер и бессменный руководитель Национального академического оркестра страны. Он скончался на 75-м году жизни. Помимо культурной деятельности он активно участвовал и в общественной. В частности, входил в Совет Республики Национального Собрания двух созывов и комитет по государственным премиям. Государственным академическим оркестром Беларуси Михаил Финберг руководил с 1987 года.