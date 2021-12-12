Макс Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1»

Макс Ферстаппен Фото: REUTERS

Нидерландский пилот «Рэд Булл» Макс Ферстаппен впервые в карьере завоевал чемпионство «Формулы-1». Об этом сообщил «КП-Спорт».

Перед гонкой в Абу-Даби у него было равное количество очков с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмильтоном. Ферстаппен занял первое место в квалификации, но в первом же круге гонки упустил лидерство. Голландец одержал победу в гонке в последнем круге, обогнав лидирующего большую часть заезда Хэмильтона.

После этого он назвал исход Гран-При невероятным и отметил, что ему наконец улыбнулась удача.

- Моя команда знает, как я их люблю, и надеюсь, что мы сможем работать вместе 10-15 лет. Нашей целью было выиграть этот чемпионат, и мы это сделали, — сказал пилот.

Руководство «Мерседеса» направило в Международную автомобильную федерацию (FIA) два протеста с призывом оценить правомерность обгона Ферстаппеном Хэмильтона за машиной безопасности. Голландец мог лишиться чемпионского титула. Однако федерация отклонила протесты немецкой команды.

Сам Ферстаппен назвал протесты «показательным итогом сезона». Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда разочарована действиями «Мерседеса».