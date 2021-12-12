Премьер Польши считает, что «Северный поток — 2» грозит стать «энергетической петлей на шее» Украины

Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что трубопровод «Северный поток — 2» может стать «энергетической петлей на шее» Украины.

- Мы уверены, что «Северный поток — 2» увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины, — сказал он после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Моравецкого, сейчас Польша и Германия работают над решениями, которые нивелируют данные риски. Однако, по мнению политика, лучшим решением было бы не допустить запуск газопровода.

Напомним, Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2». Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму. Для этого компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод. При этом оператор отказался разглашать детали и сроки сертификации.