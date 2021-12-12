В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности 500 миллионов человек из-за пандемии коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 500 тысяч людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 12 декабря заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ).

Отмечается, что причиной этому служит торможение прогресса человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.

В докладах организаций говорится, что covid-19 привел к сбоям в предоставлении медуслуг. Также пандемия в мире спровоцировала чрезмерный уровень напряжения в системах охраны здоровья.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства "немедленно возобновить и ускорить" шаги, направленные на расширение доступа населения к медицинским услугам.

Напомним, ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной. Только за последнюю неделю на нашей планете зафиксирован максимум, начиная с конца лета, заражений коронавирусом. Число выявленных случаев достигло 4,4 миллиона, что на 300 тысяч больше, чем неделей ранее.