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Здоровье12 декабря 2021 20:55

В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности 500 миллионов человек из-за пандемии коронавируса

Также эксперты напомнили, что covid-19 привел к сбоям в предоставлении медуслуг
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности 500 миллионов человек из-за пандемии коронавируса

В ВОЗ предупредили о риске крайней бедности 500 миллионов человек из-за пандемии коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 500 тысяч людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 12 декабря заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ).

Отмечается, что причиной этому служит торможение прогресса человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.

В докладах организаций говорится, что covid-19 привел к сбоям в предоставлении медуслуг. Также пандемия в мире спровоцировала чрезмерный уровень напряжения в системах охраны здоровья.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства "немедленно возобновить и ускорить" шаги, направленные на расширение доступа населения к медицинским услугам.

Напомним, ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной. Только за последнюю неделю на нашей планете зафиксирован максимум, начиная с конца лета, заражений коронавирусом. Число выявленных случаев достигло 4,4 миллиона, что на 300 тысяч больше, чем неделей ранее.