Путин рассказал о причинах досрочного погашения внешних долгов России в 2000-х годах Фото: REUTERS

Россия досрочно погасила образовавшиеся в 1990-е годы внешние долги, поскольку это решение было крайне необходимо для укрепления суверенитета государства. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале "Россия 1".

Глава государства отметил, что "нулевых" Россия постепенно начала выправлять экономическую ситуацию. В результате РФ удалось не только погасить кредитные обязательства, но и получилось создавать так называемые резервные фонды.

По словам российского лидера, уже к 2005–2006 годам Россия накопила уже порядка 500 миллиардов рублей, то есть примерно 20 миллиардов долларов по текущему курсу.

Путин также напомнил, что на тот момент существовало множество рычагов давления на страну, которая была ослаблена после развала Советского Союза. Россия была зависима от "финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических". Именно поэтому было необходимо слезть с "кредитной игры".