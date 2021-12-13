Рябков заявил об отсутствии прогресса в отношениях России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не видит никакого прогресса в отношениях с США, за исключением запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.

- За исключением запуска нескольких структурированных диалогов .... мы не видим никакого прогресса. Да и на этих направлениях (вооружения и кибербезопасность) мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно, - рассказал Рябков в интервью газете "Известия".

Дипломат также добавил, что Москва в диалоге с Америкой не намерена ставить обсуждение визовых проблем в зависимость от диалога по безопасности.

Ранее Рябков заявлял, что кризис в отношениях России и Соединенных Штатов может достигнуть ситуации, аналогичной той, что случилась в 1962 году, когда противостояние Москвы и Вашингтона могло перейти в "горячую фазу".

Весной 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости России и США сохранить отношения несмотря ни на что.