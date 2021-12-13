Синоптик предупредил москвичей о «погодном сэндвиче» из тепла и холода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей и гостей Московского региона на этой неделе порадует потепление, однако уже к концу недели прогнозируется похолодание.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, высота сугробов увеличится в два раза, тем самым в некоторых местах будет достигать до 30 см.

- Декабрь 2021 года продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками из тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода теперь сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее, - заявил синоптик. Его словам цитирует издание "РИАМО".

Как отмечает "ФАН", метеоролог напомнил, что 12 декабря в российской столице на улицах образовалась редкая для регионов Центральной России изморозь. Причина этого явления кроется в появлении водяного пара, который при низких температурах быстро замерзает и превращается в гололедицу.

Однако небольшое потепление, как отмечает эксперт Тишковец, не сможет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, пишет RT.