Президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус. Его результат полоказл, что глава государства заражен covid-19. Об этом сообщается на странице в Twitter канцелярии президента.

Отмечается, что Рамапоса ушел на самоизоляцию, чтобы никого не заражать, а свои полномочия на время передал вице-президенту республики Дэвиду Мабузе.

- Президент получает лечение от незначительных симптомов коронавирусной инфекции после положительного результата теста, - сказано в сообщении.

Свою болезнь президент назвал "предостережением" для всех граждан. Он также напоминающим о необходимости и важности вакцинации против ковида.

Кстати, недавно ученые Южно-Африканской Республики провели исследование и сообщили о низкой эффективности вакцины Pfizer против омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Согласно их оценкам, уровень нейтрализации омикрона составляет всего 22,5%.