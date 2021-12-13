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Общество13 декабря 2021 0:32

В «Яндексе» планируют удалять из поиска домены с пиратским контентом

В компании рассчитывают, что это будет способствовать росту популярности официальных видеоресурсов
Источник:kp.ru
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IT-компании намерены дополнить антипиратский меморандум специальным механизмом по удалению доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи.

- Самое важное сейчас - это принятие внесенного в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующий шаг - дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поиска, - рассказали ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

В "Яндексе" выразили надежду, что такой подход позволит отработать и эффективно использовать новые механизмы для борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство, в результате чего это позволит увеличить популярность официальных видеоресурсов.