Спасатели обнаружили тело последнего погибшего на шахте "Листвяжная"

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего рабочего на шахте "Листвяжная", где произошел взрыв. Сейчас его поднимают на поверхность. Об этом 13 декабря заявил сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

- Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Теперь найдены тела всех жертв ЧП, где погиб 51 человек.

Напомним, 25 ноября около 9 утра горняки шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, как обычно, спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Воздух мгновенно наполнился пылью и едким дымом. С трудом нащупав кислородные трубки - «самоспасатели», люди пробирались к выходу…

В момент ЧП в шахте находились 285 человек. За пять часов на поверхность выбрались только 239 горняков. Многим понадобилась медицинская помощь.