Учёные обнаружили, что средство от алкоголизма эффективно против коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Прием средства для лечения алкоголизма «Дисульфирама» уменьшает риск заражения коронавирусной инфекции, а также тяжелых последствий от этого заболевание. К такому выводу пришел заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, который сообщил, что отметил эффективность этого препарата предполагалась с начала пандемии.

Как передает «Известия», ученый сообщил, что исследование американцев , лечившихся от алкоголизма при помощи «Дисульфирама», риск заражения коронавирусом оказался ниже на 34%, и при этом ни один из них не умер от заражения. Всего эксперты использовали для исследования данные 944 127 человек, из которых препарат принимали 2 233 человека.

«Возможная польза от применения «Дисульфирама» в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием ещё в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу, - заявил ученый.

Отставнова также заявил, что предполагалось наличие дополнительного механизма работы, что предполагает противодействие уменьшению количества глутатиона, который является важным антиоксидантом, а его недостаток при коронавирусе ведет к негативным последствиям.

Исследование американских учёных позволяет предположить, что польза от применения средства существует не только в результатах расчётов специалистов. Тем не менее, Отставнов призвал не делать какие-либо окончательные выводы пока, а прежде дождаться независимого подтверждения результатов наблюдений.