American Spectator: США не должны воевать и умирать за независимость Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа призвал американских солдат не воевать за независимость Украины.

В колонке для American Spectator специалист отметил, что Киев находится в сфере влияния Москвы, что о многом говорит. По его словам, американцы могут «от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы», однако ничего не изменится.

«Скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины… Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности для США», - считает эксперт.

Семпа также заявил о том, что необоснованное расширение Североатлантического альянса на восток привело к ухудшению отношений между Москвой и Западом. Как отметил специалист, Россия не представляла для Европы и США такой же опасности, какую представлял Советский Союз в период холодной войны. По его мнению, на сегодняшний день основная опасность исходит от Украины, а ошибочная политика Вашингтона ведёт к сближению России и Китая.

«Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта», - добавил он.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил об отправке американских войск в Восточную Европу в случае «вторжения России в Украину».