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Происшествия13 декабря 2021 4:57

Сын актера Максима Дрозда тяжело пострадал после драки около бара в Москве

Пострадавший был госпитализирован
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Максим Дрозд с сыном Егором. Фото: @drozdem

Максим Дрозд с сыном Егором. Фото: @drozdem

Фото: соцсети

Сын актера сериала «Ликвидация» Максима Дрозда во время драки около бара в центре Москвы получил множество травм.

Как передает РЕН ТВ сын актера Егор получил травму головы, а также множественные гематомы. Сообщается, что медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, а также субдуральную гематому, контузию левой лобной доли головного мозга. Кроме того, у пострадавшего сломаны клиновидная кость черепа, основание черепа, теменная и височная кости, а также есть кровоподтек в правой части лица, под глазницей.

По данным ТАСС, которые ссылаются на медицинские службы, пострадавший был госпитализирован в состоянии опьянения. Также сообщается, что драка произошла недалеко от бара на Покровке. Инцидент произошел ранним утром в прошлую субботу, 11 декабря.

Сам Максим Дрозд в своем аккаунте в Instagram обратился к подписчикам, сообщив, что у у его сына сложная травма и призвал своих подписчиков молиться за него.