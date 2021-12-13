NI: открытие «Северного потока - 2» оставит Украину без реверсивных поставок газа из Европы Фото: REUTERS

Украина может остаться без возможности покупки газа по реверсу в Европе после открытия газопровода «Северный поток - 2». Об этом пишет National Intrest, где заявляют, что после сертификации оператора трубопровода все поставки газа из России пойдут в обход украинской территории.

«Значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку - 2» станут получать соседи Украины, с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», - отмечает автор издания.

Авторы также заявляют, что Украина при отсутствии транзита газа и реверсивных поставок из Европы будет более уязвимой для возможного вторжения.

Напомним, Киев перестал покупать газ у России напрямую с ноября 2015 года. Весь газ приходит на украинскую территорию по реверсу в Европе. Украина при этом неоднократно заявляла о планах возобновлять прямую покупку голубого топлива. Ранее в Раде заявили, что Киев потерял более 1,5 млрд долларов за газ по реверсной системе.