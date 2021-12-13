Минобороны РФ изобрели противогаз-бронешлем для защиты от оружия массового поражения.Фото: Михаил Терещенко. ТАСС

Специалисты 27-го научного центра Министерства обороны России разработали инновационный бронешлем-противогаз, который защищает как от воздействия оружия массового поражения, так и от обычных поражающих элементов. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

Согласно данным зарегистрированного патента, изобретение состоит из корпуса, переговорного устройства, защитного стеклянного забрала, устройства для безопасного приёма жидкости и клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов.

Отмечается, что новый шлем должен защитить военнослужащих от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, промышленных токсичных химикатов, а также биологических средств.

Главной его особенностью назвали работу в режиме «наготове», что означает возможность перейти в боевое положение при угрозе применения химоружия в течение трех - четырех секунд, что понижает вероятность поражения до 50 раз по сравнению с существующими средствами индивидуальной защиты.

Напомним, накануне сообщалось, что российские ученые изобрели электрический купол для защиты от дронов. Систему можно использовать для защиты важных объектов.