В России изучают возможность переработки отходов ресторанов и магазинов в удобрения Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу изучить техническое регулирование использования органических отходов в качестве вторичного ресурса в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.

Как передает «Известия», исполнения поручения вице-премьера должно быть выполнено до 15 декабря 2021. Отмечается, что речь также идёт о пищевых отходах ресторанов и торговых сетей.

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что подобные отходы можно использовать в АПК в качестве комбикормов и удобрений. Как он пояснил, органические отходы следует перерабатывать в удобрения, для применения на полях при выращивании технических культур, таких как льна, конопли и других. Просроченные же продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно высушить, а позже, по его словам, они станут высококачественным сырьем для кормовых добавок животным.

В РЭО при этом уточнили, что в нормативной базе нет определенных пунктов, которые касаются вопроса обращения с органикой. Под регулирование законов попадают только вопросы обращения биологических отходов и отходов животноводства.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Абрамченко поручила проработать возможность использования вторсырья в строительстве.