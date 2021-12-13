Рябков выразил разочарование подходом Европы к вопросам безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пренебрежительный подход Европы к вопросам безопасности на континенте, в том числе следование методичкам Вашингтона, разочаровывает. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента... Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Рябков также обратил внимание на последние действия Североатлантического альянса вкупе с США, отметив планы НАТО по размещению вооружений альянса у российских границ.

Замминистра заявил, что подобные планы «по постоянному приближению» к российским рубежам «военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия», являются тревожным элементом дестабилизации обстановки во все Евроатлантике. По его словам, развитие подобного сценария наводит на мысль, что западные партнеры подготавливаются к повторению опыта Карибского кризиса.

Как писал сайт kp.ru, Рябков также заявил о «тяжелых последствиях» для НАТО в случае расширения на восток, отметив, что подобные действия альянса не могут происходить в ущерб безопасности других стран.