Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море рядом со Швецией Фото: REUTERS

В Балтийском море у побережья Швеции столкнулись два грузовых судна. В результате инцидента два человека оказались в воде, сообщает Шведская морская администрация.

Авария произошла между городом Истад и датским островом Борнхольм. Как передает телеканала SVT, одно из судов при столкновении перевернулось. Сейчас на месте происшествия идет спасательная операция. Представитель морской администрации Швеции Йонас Франзен сообщил, что пока о причинах и подробностях аварии неизвестно.

Как отмечается в сообщении, одно из судов принадлежит Великобритании, второе Дании. В поисково-спасательных работах задействованы около 10 лодок, направленных датской и шведской стороной. Кроме того, поиски людей за бортом ведут экипажи вертолетов. Спасательные мероприятия затрудняет темнота и холод, подчеркнули в Шведской морской администрации.