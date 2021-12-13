Новый этап программы туристического кэшбэка продлится с 18 января до 12 апреля 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следующий этап программы туристического кешбэка в России продлится с 18 января до 12 апреля 2022 года, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Как объяснил глава ведомства журналистам, отправиться в поездку можно будет с первого дня открытия продаж и до 30 апреля включительно. Условия программы не изменятся. Чтобы воспользоваться ею, россиянам необходимо оплатить тур банковской картой «Мир». На нее вернется 20% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Как сообщила руководитель Ростуризма, в 2022 году планируется также и осенний этап программы кешбэка. Предположительно, он стартует в октябре.

Напомним, в сентябре в России завершилась программа туристического кешбэка на 2021 года. Ею воспользовались более 1,6 миллиона россиян. В общей сложности жители страны купили туры на сумму 34 миллиарда рублей, а кешбэк составил 6,7 миллиарда рублей.