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Происшествия13 декабря 2021 7:20

ФСБ России задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

Организация планировала теракты и массовые убийства на территории РФ
Абдулла ШАКИРОВ
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ФСБ России задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

ФСБ России задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности России задержала в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», рассказали журналистам в ведомстве. Двое из них, вероятно, готовили нападения на образовательные учреждения.

Среди задержанных установлены администраторы интернет-сообществ группировки. Они по указанию основателя организации Егора Краснова пропагандировали в Сети экстремистскую идеологию и призывали совершать насильственные акции, уточнили в ФСБ. В частности, через мессенджеры сторонники «МКУ» получали требования совершать теракты и массовые убийства.

Вместе с тем в Пензенской области и Коми выявлена деятельность двух экстремистских групп, связанных с «МКУ». У ее членов были изъяты гладкоствольное и нарезное охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты, автоматы, большое количество холодного оружия и баллончики со слезоточивым газом.

В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к уголовное отвественности.

Как писал сайт kp.ru, в мае этого года в Саратове задержали восьмерых подростков участников неонацистской радикальной группировки.