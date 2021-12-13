Видео с места взрыва в Серпуховском женском монастыре 13 декабря 2021 сняли очевидцы Фото: Фото очевидцев

Очевидцы предоставили видео с места взрыва в Серпуховском Введенском Владычном женском монастыре, в результате которого постирали восемь человек.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове примерно 08:00 по московскому времени в понедельник, 13 декабря было подорвано неизвестное взрывное устройство. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека, однако позже сообщили о восьми пострадавших, среди которых есть семь детей.

Как писал сайт kp.ru, взрыв в Серпуховском женском монастыре утроил подросток, который ранее был воспитанником церковно - приходской школы при обители. Сообщалось, что во время своей учебы при монастыре этот воспитанник подвергался «буллингу». По предварительным данным, напавший на женский монастырь подросток скончался от потери крови.