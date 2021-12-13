Россия направила США более 500 нот с требованием вернуть дипломатическую собственность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия направила Соединенным Штатам уже более 500 нот с требованием вернуть дипломатическую собственность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Количество дипломатических нот, которые наше посольство в Вашингтоне направило в госдепартамент с требованием вернуть собственность, уже превысило 500», – рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Рябкова, российская сторона раз в деве недели направляет Вашингтону вербальные ноты и не намерена прекращать эту практику. Как отметил замглавы МИД РФ, таким образом Москва хочет подчеркнуть, «что озабочена и встревожена данной совершенно нетерпимой ситуацией». Отговорки США для России неприемлемы, заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия потребовала от США компенсации за незаконно отобранную дипломатическую собственность, счет на сотни тысяч долларов. Напомним, в сентябре 2017 года американские власти закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а в 2018-м – дипконсульства в Сиэтле и Вашингтоне.