Иран внес 20 американцев в санкционный список за нарушения прав человека Фото: REUTERS

Власти Ирана внесли свыше 20 американских граждан в собственный санкционный список, связанный с нарушениями прав человека. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил заместитель главы судебной ветви власти исламской республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади.

В заявлении отмечается, что Вашингтон «не вправе нести знамя прав человека» и вводить на подобном основании ограничения в отношении других стран. «На этом основании мы приняли решение внести в санкционный список физических и юридических лиц из США, причастных к [нарушениям] прав человека», - приводит агентство Клуб молодых журналистов слова замглавы ведомства.

Гариба Абади сообщил, что данный санкционный список включает более 20 физических и юридических лиц. «Если даже у нас нет сильной финансовой базы, чтобы ввести санкции в отношении США, мы по меньшей мере можем назвать людей, которые нарушают права человека», - отметил он.

Напомним, 7 декабря Минфин США расширил санкционный список по Ирану и Сирии. В ведомстве отметили, что под санкции попали и военные из-за «репрессивных» действий против мирного населения. Под ограничения попали двое физических лиц, ответственные за «нарушения международнопризнанных прав человека в Иране», а также две тюрьмы в иранских городах Захедан и Исфахан.