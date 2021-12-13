Опрос: прожить более полугода только на сбережениях смогут около 15% россиян Фото: REUTERS

Чуть менее половины россиян (43%) не имеют каких-либо сбережений, а прожить на свои накопления более полугода смогли бы только 15% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные в на его сайте.

Согласно данным исследования, примерно 13% респондентов сообщили, что в случае потери дохода смогли бы прожить на свои сбережения менее месяца, чуть больше опрошенных (18%) смогли бы продержаться от одного до двух месяцев, а 11% граждан - от трех месяцев до полугода. От полугода до года смогли бы прожить на свои накопления 8% респондентов, а больше года - 7%.

Опрошенных поделили на три группы по уровню дохода: до 50 тысяч рублей, от 50 до 70 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей. Как отмечается, почти половина опрошенных (51%), заявлявших об отсутствии накоплений, сообщали, что имеют доход менее 50 тысяч рублей.

Уточняется, что в период с 2020 по 2019 годы об отсутствии сбережений сообщали 40% респондентов.

Опрос проведен в период с 9 ноября по 9 декабря текущего года. В исследовании участвовали 1,6 тысяч представителей экономически активного населения России.

Напомним, ранее финансист посоветовал не делать ставку на доллар, чтобы спасти сбережения от инфляции, а рекомендовал присмотреться с российским ценным бумагам.