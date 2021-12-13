Глава МВД Германии предложила ужесточить регулирование Telegram для борьбы с ненавистью и насилием

Глава МИД Германии предложила ужесточить регулирование Telegram для борьбы с ненавистью и насилием Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призывает ужесточить регулирование контента в в мессенджере Telegram для борьбы с разжиганием ненависти, насилия и агитацией в Сети.

«Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете», – заявила глава МВД ФРГ интервью Funke.

Фезер отметила, что власти Германии не допустят нарушения закона об улучшении правоприменения в социальных сетях. Она также подчеркнула, что Telegram до сих пор не отреагировал на возбужденные германской стороной дела.

Поскольку теперь на общедоступные каналы в мессенджере может подписаться неограниченное количество пользователей, то такие каналы будут подпадать под правила регулирования, действующие для соцсетей Facebook и Twitter, сообщила министр. Согласно им, «заведомо наказуемый» контент должен быть удален в течение 24 часов, а незаконный контент – в течение семи дней, отметила Фезер.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 власти Германии потребовали от Telegram указать контактное лицо в ФРГ, чтобы иметь возможность направлять модераторам требования об удалении запрещенного контента. Сообщалос, что владельцам мессенджера грозит штраф в 55 миллионов евро.