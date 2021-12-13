Голикова рассказала о тратах на борьбу с коронавирусом в 2021 году

Правительство РФ в 2021 заложило на борьбу с коронавирусом 772 миллиарда рублей Фото: REUTERS

В 2021 году правительство России заложило на борьбу с коронавирусной инфекцией около 772 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

«В 2021 году мы запланировали к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей», – сказал она.

В 2020 году на борьбу с пандемией COVID-19 российские власти потратили 586 миллиарда рублей, добавила заместитель председателя правительства.

Как писал сайт kp.ru, кабинет минитсров завершает работу над новым планом действий по борьбе с коронавирусом. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, дополнительные меры будут приняты по нескольким направлениям. Речь идет о том, чтобы снизить проникновение коронавируса в Россию, прежде всего, нового штамма «Омикрон».