Глава МИД Германии заявила, что тема Украины будет обсуждаться Евросоюзом в контексте реакции G7 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел Европейского союза обсудят в Брюсселе тему Украины и ситуации на ее границах в контексте реакции «Большой семерки» (G7). Такое заявление в понедельник, 13 декабря, сделала глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.

«Ситуация на украинско-российской границе, конечно, будет сегодня на повестке дня, как раз в свете того, что мы, министры стран G7, вместе обсудили … Поэтому да, разумеется, вопрос Украины и реакция из России будут темой», - заявила дипломат.

Напомним, ранее «Большая семерка» предупредила Москву о серьезных последствиях в случае «агрессии» против Украины. В своем коммюнике глав министерств иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии призвали Россию снизить напряжение на российско-украинской границе и соблюдать международные обязательства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление стран G7, отметила, что своими словами они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки.