РПЦ поможет пострадавшим после взрыва в православной гимназии в Серпухове

В РПЦ сообщили, что помогут пострадавшим после взрыва в православной гимназии в Серпухове Фото: очевидец

Русская православная церковь поможет пострадавшим при взрыве в православной гимназии в Серпухове. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

- Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим, — написал он у себя в Telegram.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове утром в понедельник, 13 декабря, было подорвано неизвестное взрывное устройство. Как писал сайт kp.ru, взрыв устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при монастыре. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался травле. По последним данным, число пострадавших при взрыве выросло до 12 человек. При этом все пострадавшие — несовершеннолетние. Один из них находится в тяжелом состоянии.