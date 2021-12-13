Два человека пропали без вести после столкновения датского и британского судов в Балтийском море Фото: REUTERS

Два человека пропали без вести после столкновения датского и британского судов в Балтийском море. На данный момент ведутся их поиски. Такое заявление сделали в пресс-службе морской администрации Швеции.

«Мы все еще ищем двух пропавших без вести. Датский корабль перевернут», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы, где заявили, что к поисковой операции привлечены восемь лодок и один вертолет.

Датский телеканал TV2 со ссылкой на спасателей заявил, что пропавшие два человека могут быть внутри датского судна.

Напомним, британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции в понедельник, 13 декабря. Инцидент произошёл между шведским Истадом и датским Борнхольмом. В результате столкновения одно из судов перевернулось. Как писал сайт kp.ru, два человека оказались в воде. Представитель морской администрации Швеции Йонас Франзен заявил, что на данный момент о причинах и подробностях аварии неизвестно.