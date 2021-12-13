Аналитики рассказали, как изменились цены на бензин в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Аналитики агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ) выяснили, что рост цен на топливо в период с января по октябрь 2021 года составил от 4,1% до 20%.

"Мы ожидаем, что в 2022 году рост цен на моторное топливо продолжится, однако динамика в течение года может быть неравномерной. В частности, мы видим, что цены на СУГ в течение года существенно колебались", - заявила гендиректор компании Татьяна Арабаджи изданию "Газета.ru".

Так, больше всего за указанный срок подорожал сорт топлива АИ-92 и АИ-95 (4,5% и 6,4% соответственно). Цены на высокооктановых бензинов (АИ-98 и выше) выросла на 7,4%.

При этом специалисты Федеральной антимонопольной службы ожидают снижения темпов роста цен на бензин и дизель на АЗС до конца года из-за падения цен в опте.

"Рассчитываем, что та динамика биржевой цены должна дойти, наконец, и до розницы. Это было бы совершенно экономически обосновано", - цитирует RT замглавы ведомства Виталия Королёва.

Ранее в Минэнерго допустили временный запрет на экспорт бензина. По мнению главы ведомства, эта мера позволила бы сдержать рост оптовых цен на моторное топливо, передает ОТР.