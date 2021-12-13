ЕС решил ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза приняли решение ввести санкции против частной военной компании «Вагнер», а также против Мали. Причиной для этого стало «препятствование демократической смене власти в стране».

- Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали, — рассказал источник ТАСС.

Также сообщается, что рестрикции вступят в силу сегодня, 13 декабря.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает новые санкции против РФ совместно с США и Великобританией. В понедельник 13 декабря на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе Боррель сказал, что пока никаких конкретных решений по этому вопросу нет и в этот день решения по санкциям не будут приняты. Боррель заявил, что одной из главных тем встречи в Брюсселе станет ситуация на Украине и обвинения в адрес РФ в наращивании военных сил у границ этой страны. Боррель отметил, что ЕС находится «в режиме сдерживания» по отношению к России и стремится не допустить нового военного кризиса.