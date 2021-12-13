Кремль подтвердил встречу Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак действительно планирует провести встречу с помощником госсекретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры пройдут в Москве в ходе визита Донфрид. По словами пресс-секретаря президент РФ, Владимир Путин не планирует встречаться с помощником Энтони Блинкена.

Как писал сайт kp.ru, Карен Донфрид посетит Москву на этой неделе. Кроме Москвы, она совершит визит в Киев. Цель поездки – «обсуждение наращивания Россией военного потенциала и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Помощник госсекретаря США намерена подчеркнуть, что стороны могут «добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе», если будут выполнять Минские соглашения.