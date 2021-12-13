Песков считает внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал внутренним делом Украины возможное проведение референдума по Донбассу

«Проведение референдума по Донбассу - внутреннее дело Украины», - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующую заявление президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Песков отметил, что интересно было бы узнать, каким образом мог быть сформулирован вопрос для такого референдума.

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал идею создания отдельного формата прямых переговоров украинского лидера и президента России Владимира Путина по Донбассу, напомним, что Москва не является участницей конфликта.

«Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский заявил о возможности проведения референдума по Донбассу, а также указал на возможность появиться отдельного формата переговоров с российским лидером.