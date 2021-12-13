Генерал ВСУ считает, что Украина проиграет потенциальную войну с Россией за шесть часов

На Украине считают, что страна проиграет потенциальную войну с Россией за шесть часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замсекретаря Совета безопасности Украины, бывший заместитель командующего Силами спецопераций Сергей Кривонос считает, что Незалежная проиграет потенциальную войну с Россией за шесть часов.

По его мнению, в случае «агрессии» Россия поставит перед собой задачу запугать Киев.

- Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря, — сказал Кривонос в эфире телеканала «Украина 24».

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся «вторжении России» на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.