В Кремле заявили о превосходстве российских тестов на коронавирус над зарубежными

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские тесты на коронавирусную инфекцию превосходят зарубежные. По его словам, на Западе выявляют наличие антител к вирусу, а не их количество.

- Это у нас более продвинутая диагностическая система. А на Западе считают, что эти антитела - или нет, или есть, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков также выразил надежду на прогресс в работе по взаимному признанию вакцин вместе с западными странами.

Напомним, за прошедшие сутки в Россия выявлено 29 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 10 046 454 человек. Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 2 894 человека. На втором месте количеству новых случаев Московская область – там инфицировались 1 999 человека, на третьем Санкт-Петербург – 1 968 новых пациентов.