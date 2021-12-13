Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. 16 лучших команд по итогам группового этапа узнали своих соперников. Русских клубов тут не оказалось - "Зенит" по итогам выступлений в группе с "Ювентусом" и "Челси" стал третьим. Питерцы опередили шведский "Мальме" и прошли в плей-офф Лиги Европы, сообщает "КП-Спорт".
Бенфика (Португалия) - Реал Мадрид (Испания)
Вильярреал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)
Атлетико Мадрид (Испания) - Бавария (Германия)
Зальцбург (Австрия) - Ливерпуль (Англия)
Интер (Италия) - Аякс (Нидерланды)
Спортинг (Португалия) - Ювентус (Италия)
Челси (Англия) - Лилль (Франция)
ПСЖ (Франция) - Манчестер Юнайтед (Англия)