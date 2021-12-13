Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов. Фото: REUTERS

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. 16 лучших команд по итогам группового этапа узнали своих соперников. Русских клубов тут не оказалось - "Зенит" по итогам выступлений в группе с "Ювентусом" и "Челси" стал третьим. Питерцы опередили шведский "Мальме" и прошли в плей-офф Лиги Европы, сообщает "КП-Спорт".

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов 1/8 финала

Бенфика (Португалия) - Реал Мадрид (Испания)

Вильярреал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)

Атлетико Мадрид (Испания) - Бавария (Германия)

Зальцбург (Австрия) - Ливерпуль (Англия)

Интер (Италия) - Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия) - Ювентус (Италия)

Челси (Англия) - Лилль (Франция)

ПСЖ (Франция) - Манчестер Юнайтед (Англия)