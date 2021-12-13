Песков назвал "технической, бюрократической работой" сертификацию "Северного потока - 2"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа с немецким регулятором по вопросу одобрения газопровода «Северный поток - 2» продолжается. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который назвал эту процедуру «технической, бюрократической работой», призвав набраться терпения и не забегать вперед.

«С регулятором продолжается работа … Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая и юридическая работа. Поэтому там работа продолжается, не будем забегать вперед», - сказал представитель Кремля, комментируя заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что проект «Северный поток - 2» на сегодняшний день не соответствует европейскому праву и на данный момент не может быть одобрен.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что пока газопровод «не соответствует предписаниям» Европейского союза, также отметив, что для перекачки газа оператору «Северного потока – 2» необходимо получить одобрение немецкого регулятора.