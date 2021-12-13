Михаил Дегтярев предложил новый механизм в борьбе с долгостроями

В ходе выступления, Михаил Дегтярев резко высказался о работе, проведенной с объектами ООО «Диалог». Фото: правительство Хабаровского края

На прошедшем совещании, посвященном реализации мер по восстановлению прав обманутых дольщиков, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил зампреду регионального правительства по вопросам строительства изучить перспективы и вероятность появления на местном рынке регионального застройщика.

- Необходимо расширить работу по решению проблем обманутых дольщиков. Сейчас правительство тесно взаимодействует с федеральным фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Однако правительству края необходимо проработать дополнительные механизмы помощи. Например, создание регионального застройщика позволит ускорить процесс возведения недостроев, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

В этом случае при возникновении проблем застройщик мог бы брать на себя обязательства и достроить дома, отметил глава региона.

- Кроме того, взамен недостроенных квартир жители могли бы получить компенсацию из краевого бюджета. В других регионах такая практика уже успешно реализуется, - уточнил Михаил Дегтярев.

Глава края обратился лично к заместителю председателя правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову с поручением изучить опыт регионов и составить предложения для Хабаровского края. На данный момент ситуация остается сложной для 23 многоквартирных домов и 1700 собственников. В 2022 году в планах восстановить права 600 человек, купивших жилье в шести домах. В 2023 году планируется достроить 13 домов, для тысячи хабаровчан.

Стоит отметить, что губернатор остался недоволен работой чиновников с застройщиком ООО «Диалог». Компания – банкрот. Стройка трех домов заморожена, а земля арестована.

– Решение по ООО «Диалог» было принято еще полтора года назад. Все моменты по финансированию были урегулированы летом 2021 года. Почему совместная рабочая группа с представителями прокуратуры создана только в ноябре? Арест с участка будет снят в лучшем случае в феврале 2022 года. Это безобразие! Я дольщикам пообещал, выбил деньги, подключил федеральный центр. А вы очнулись только к зиме? Все должно происходит синхронно. За несоблюдение распоряжения, подписанного мной, будем привлекать к ответственности и увольнять, – подчеркнул глава региона.

Решение проблем дольщиков войдет в перечень обязательных пунктов «дорожной карты» по достижению 1 миллиона квадратных метров нового жилья в год.